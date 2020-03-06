İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin paylaştığı verilere göre, deprem yerel saatle 17.49'da yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından, can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz Şubat ayında İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 127 kişi yaralanmış ve birçok ev hasar görmüştü.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)