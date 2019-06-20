Son Dakika Haberleri: İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

İran'ın Güney Horasan Eyaleti'nde bulunan Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
İran'ın Güney Horasan Eyaleti'nde bulunan Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güney Horasan Eyaleti Kızılay Müdürü Muhammed Rahim Şehriyari, Zirkuh şehrinin Zohan bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. 11 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından Zirkuh şehrinin Hacı Abad bölgesinde hasar tespiti için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Kızılay müdürü ekiplerin gerçekleştireceği çalışmaların ardından detaylı bilgi verileceğini belirtti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Horasan, Güney, İran, Güncel
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