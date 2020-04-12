İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:42 Kaynak: AA
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