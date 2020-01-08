İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. - Son Dakika

İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

6 saat önce

İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi., System.String[]

İran'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin Nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kentinde meydana geldiği belirtildi - TAHRAN

Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
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