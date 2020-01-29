İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü İran'in Urmiye ili olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. - TAHRAN

Deprem, Urmiye, AFAD, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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