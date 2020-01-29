İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü İran'in Urmiye ili olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(İHA)