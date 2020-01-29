İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü İran'in Urmiye ili olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
(İHA)
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