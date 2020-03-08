İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletine Bağlı Salend şehrinde yerel saatle 13.17'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN
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