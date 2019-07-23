Son Dakika Haberleri: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 03.29'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:22 Kaynak: AA
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