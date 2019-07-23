İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:22 Kaynak: AA
'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi
Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 03.29'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı İngiltere'den İran'a sert sözler: İran "devlet korsanlığı" yapıyor Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi Ruhani'den açıklama: İran savaş başlatan taraf olmayacak