İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran
'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:27
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