Son Dakika Haberleri: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:27 
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