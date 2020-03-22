İran'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 4 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şuşter ilçesinin Guriye bölgesi olan deprem yerel saatle 22.01'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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