İran'da 4 milyon 500 bin işçinin sigortasız çalıştığı açıklandı - Son Dakika

İran Çalışma Bakanı Hüccetullah Abdulmeliki, ülkede 4,5 milyon kişinin kayıtsız ve sigortasız çalıştığını söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan Abdulmeliki, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve işsizlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkedeki işsiz sayısının 2 milyon 400 bin olduğunu belirten Abdulmeliki, 2 milyon 200 bin kişinin geçici işlerde çalıştığını, 2 milyon kişinin de iş bulmaktan ümidini kestiğini aktardı.

İran'da 9 milyon 700 bin kişinin düşük gelirli işlerde çalıştığını ifade eden Bakan Abdulmeliki, 4 milyon 500 bin kişinin de resmi olmayan işlerde kayıt dışı çalıştığı ve sigortalarının olmadığı bilgisini paylaştı.