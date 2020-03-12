İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429'a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.

İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429'a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarında onaylanmış vaka sayısının 10 bin 75 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 429'a yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 75 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 75 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 75'i hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 429'a ulaştı" dedi.


Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 303 kişi ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 276 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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