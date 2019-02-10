İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
51 dakika önce
İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran
'ın güneyinde Basra Körfezi
'ndeki Keşm Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi
Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda yer alan Laft köyü olan deprem, yerel saatle 14.24'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:44 Kaynak: AA
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim
Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı