İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Sumar kasabası olan deprem, yerel saatle 14.37'de meydana geldi.



Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.



Kirmanşah Valisi Huşeng Bazvend, ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

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