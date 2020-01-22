İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.

Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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