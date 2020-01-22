İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:06 Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.
Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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