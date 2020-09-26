İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Meravetepe ilçesi olan deprem, yerel saatle 09.16'da kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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