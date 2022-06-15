Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran 'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Deprem, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.