İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

15.06.2022 21:41
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan'da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 deprem daha meydana geldiği belirtildi. - TAHRAN

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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Kaynak: İHA

Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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