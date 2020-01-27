İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde yerel saatle 16: 58'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Şiraz kenti ve 40 kilometrelik alanda hissedildiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.

(İHA)

Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:14:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]