İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde yerel saatle 16: 58'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Şiraz kenti ve 40 kilometrelik alanda hissedildiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.

(İHA)