İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletinde yerel saatle 16: 58'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Şiraz kenti ve 40 kilometrelik alanda hissedildiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.
(İHA)
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