İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
İran'ın güneybatısında Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:31 Kaynak: AA
'ın güneybatısında Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi
Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kenti olan 5,7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.30'da kaydedildi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
İran'dan korkutan açıklama geldi: Artık nükleer anlaşmaya uymayacağız
16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan KADEM çıkışı: Soros projeleri iftirası vebaldir
Kuzey Kore açıkladı: Eski Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın oğlu ülkemize kaçtı