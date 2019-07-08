Son Dakika Haberleri: İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

27 dakika önce

İran'ın Huzistan eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
İran'ın Huzistan eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kuveyt ve Irak'ta da hissedildiği kaydedildi. İran'ın Huzistan eyaletindeki Mescidi Süleyman kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.30'da yaşanan depremin yerin 17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ayrıca İze, Bagmelek, Lali, Endika, Şuşter, İsfehan, Kirmanşah ve Şiraz şehirlerinde de hissedildiği kaydedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan, İran sınırındaki Huzistan eyaletinde meydana gelen depremin Kuveyt ve Irak'da da hissedildiği belirtildi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
Kuveyt, Irak, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan korkutan açıklama geldi: Artık nükleer anlaşmaya uymayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi KADEM'den sosyal medyadaki eleştirilere yanıt: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]