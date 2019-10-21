Son Dakika Haberleri: İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Dünya İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC),  İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Lenge'nin 80 kilometre kuzeyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Civardaki ülkelerde de hissedilen depremin yerel saatle 14.28'de meydana geldiği belirtildi.


Akdeniz, Deprem, Avrupa, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
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