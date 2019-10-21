İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Lenge'nin 80 kilometre kuzeyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Civardaki ülkelerde de hissedilen depremin yerel saatle 14.28'de meydana geldiği belirtildi.
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