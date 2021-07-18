İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaletine bağlı Heşt şehrinde yerel saatle 19.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Merkez, depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)