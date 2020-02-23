İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı - Son Dakika

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

6 saat önce

Yıkılan kerpiç evlerden görüntü Camiden görüntü Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

Yıkılan kerpiç evlerden görüntü

Camiden görüntü

Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (1)

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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