İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı - Son Dakika

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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı
6 saat önce
Yıkılan kerpiç evlerden görüntü Camiden görüntü Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Yıkılan kerpiç evlerden görüntü
Camiden görüntü
Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (1)
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