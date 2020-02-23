İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor - Son Dakika

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor

17 dakika önce

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Sınır köylerinden sivil araçlarla getirilen depremde yaralanan vatandaşlar ambulanslara alınarak Başkale'deki hastanelere sevk ediliyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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