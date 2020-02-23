İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor - Son Dakika

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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Yaralılar hastanelere sevkediliyor
17 dakika önce
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:38 Kaynak: AA
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Sınır köylerinden sivil araçlarla getirilen depremde yaralanan vatandaşlar ambulanslara alınarak Başkale'deki hastanelere sevk ediliyor.
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