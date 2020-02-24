İran'da 5,7 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İran'da 5,7 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu - Son Dakika Ekonomi

İran'da 5,7 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu

14 dakika önce

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,7 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu, System.String[]

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." dedi.

Süleyman Soylu, Azerbaycan, Deprem, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:00 
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