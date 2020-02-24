İran'da 5,7 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." dedi.