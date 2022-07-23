İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu

Can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın resmi ajansı İRNA'da yer alan habere göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir olan 5,7 ve 5,8 büyüklükteki depremler, yerel saatle 20.39'da iki dakika arayla kaydedildi.

İran 'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde biri 5,7, diğeri 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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