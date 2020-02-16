İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

18 dakika önce

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Hürmüz adalarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Hürmüz adalarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 13 kilometre derinliğinde ve yerel saatle 16.00'da meydana geldiği belirtildi. Aynı bölgede 5.8 büyüklüğündeki depremden önce 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.


Keşm Valisi Ali Rıza Nasri depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Bazı hasar görmüş binalar var. Bunlar ile alakalı da çalışmayı başlattık" dedi. - TAHRAN

Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran, Ortadoğu'da gerginliği düşürmek istedi ancak Suudi Arabistan onlara kapıları kapattı
Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:36:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]