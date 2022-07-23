İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem - Son Dakika
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İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

23.07.2022 21:13

- İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.

- İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

TAHRAN - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.

İran'da 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremlerin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

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Kaynak: İHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem - Son Dakika
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