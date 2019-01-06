Son Dakika Haberleri: İran'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem

İran'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan deprem yerel saatle 17.11'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran- Irak sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Merkez, Tahran Üniversitesi, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da, 3 Halk Otobüsü Cayır Cayır Yandı Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:29:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]