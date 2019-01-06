İran'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran
'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi
Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan deprem yerel saatle 17.11'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
İran- Irak
sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat
olmak üzere Erbil
ve Süleymaniye
kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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