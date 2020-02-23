İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde akşam saat 19.00 sıralarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

(İHA)