Son Dakika Haberleri: İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü
Son Dakika Güncel İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

7 saat önce

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü, System.String[]

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran devlet televizyonu, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin Gilan, Zencan, Erdebil ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildiği ve hasara yol açtığı aktarıldı.

Azerbaycan, Deprem, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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