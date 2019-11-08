Son Dakika Haberleri: İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü
Son Dakika Dünya İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

6 saat önce

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü, System.String[]

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

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Azerbaycan, Deprem, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:13 
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