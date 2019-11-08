Son Dakika Haberleri: İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: En az beş kişi hayatını kaybetti, 120 yaralı var
Son Dakika Dünya İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: En az beş kişi hayatını kaybetti, 120 yaralı var

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: En az beş kişi hayatını kaybetti, 120 yaralı var

6 saat önce

İran'da Cuma günü meydana gelen deprem sebebiyle en az beş kişi hayatını kaybederken, 120 kişinin de yaralandığı açıkandı.

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: En az beş kişi hayatını kaybetti, 120 yaralı var, System.String[]

İran'da Cuma günü meydana gelen deprem sebebiyle en az beş kişi hayatını kaybederken, 120 kişinin de yaralandığı açıkandı.

İran Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, Tebriz kentinin 120 kilometre güneyinde gerçekleşen depremin 5.9 büyüklüğünde ve sekiz kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

İl Valisi Mohammed-Reza Pourmohammadi, en az 30 evin yıkıldığını be 41 yerel kasabada kurtarma çalışmalarının başladığını açıkladı. Bunun yanında ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) tarafından bölgeye ilişkin yayınlanan uyarıda, "önemli kayıpların gözlenebileceği ve felaketin yayılabileceği" belirtildi.

Depremin etkilediği bölgedeki bir vatandaş, depremi hissettiklerini fakat korkmadıklarını söyledi. Depremin ardından gerekli önlemlerini aldıklarını belirten vatandaş, evlerinin sağlam malzemeden yapıldığını belirtti.


Tebriz, Deprem, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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