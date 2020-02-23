İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var - Son Dakika Dünya

İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var

7 saat önce

Türkiye ile İran sınırında yerel saatle 09.22 de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından yaralıların olduğu, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var, System.String[]

Türkiye ile İran sınırında yerel saatle 09.22 de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından yaralıların olduğu, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'daki habere göre, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar olduğu bildirildi. Yaralı sayısının henüz netleşmediği ifade edilirken, birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, depremde maddi zararın tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü açıklandı.


Türkiye, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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