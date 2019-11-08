Son Dakika Haberleri: İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
Son Dakika Güncel İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem

İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem

7 saat önce

İRAN'ın Zencan eyaletinde 5.9, Piranşehr kentinde ise 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem, System.String[]

İRAN'ın Zencan eyaletinde 5.9, Piranşehr kentinde ise 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca İran'ın Zencan eyaletinde saat 01.46'da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde, saat 02.07'de Piranşehr kentinde 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

5.9 büyüklüğündeki deprem yerin 6.06, 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 6.80 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen depremlerle ilgili, henüz can kaybı, yaralanma ya da hasar  olup olmadığı açıklanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:09 Kaynak: DHA
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