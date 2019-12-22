İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabasında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.


İran'ın Huzistan eyaletinde, yerel saatle 14.57'de kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.


Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı. - TAHRAN

Tahran Üniversitesi, Dezful, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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