İran'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

DÜN GERÇEKLEŞEN DEPREMLERDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti, 17 kişi de yaralanmıştı.