İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.

Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

Devrim Muhafızları, Ordu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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