İran'da 5 kişi casusluk suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarında İsrail, Almanya ve İngiltere adına casusluk yaptıkları belirlenen 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da gerçekleştirdiği basın toplantısında 5 kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 kişiye ilişkin bilgi veren İsmaili, İngiltere İstihbarat servisine çalışan Şehram Şirhani'nin İran'a ait kritik projeleri yabancı servislerle paylaşma ve üst düzey müdürler üzerinde nüfuz kurma suçlamasından 10 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

İsrail ve Almanya için casusluk faaliyetleri yürüten Mesut Mosaheb'in de 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirten İsmaili, "İran- Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Mesut Mosaheb, İsrail ve Almanya için casusluk yapıyordu. İran'ın tıp alanındaki bilgilerini yabancı servislerle paylaşma suçlaması nedeniyle 10 yıl hapse mahkum edildi" ifadelerini kullandı.

İsmaili, casusluk suçlamasıyla tutuklanan diğer ismin ABD merkezli terör örgütü lideri Cemşid Şarmehd olduğunu belirtirken, diğer 2 casus hakkında bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın askeri ve nükleer faaliyetlerini yabancı servislerle paylaşmak ve komşu ülkeler ile ilişkileri bozmaya yönelik faaliyetleri nedeniyle 5 casusluk şebekesinin çökertildiğini duyuruldu. İran İstihbarat Bakanlığı, emniyet güçlerince tespit edilen 5 casusluk şebekesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

(İHA)