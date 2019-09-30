İran'da 5. uluslararası şems ve mevlana konferansı düzenlendi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde, Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi için Türkiye'den araştırmacıların da katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel bir konferans yapıldı.

İki gün süren 5'inci Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı'nda, yerli araştırmacılardan seçilmiş 11 makale ile birlikte Türk ve Pakistanlı araştırmacılardan 7 makale okundu. Mevlana konusunda çeşitli araştırma ve tercümeleri ile tanınan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, 'Şems ve Mevlana'nın Dini, Kültür ve Sosyal Düşünceye Yönelik Bakışları' başlığı altında konuştu.

Örs, "Biz Müslümanlar, Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi büyük şahsiyetlerin oluşturduğu zengin bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu iki şahsiyetin mesajı, aynen İslam dininde olduğu gibi, savaş, çekişme olmadan insanlar ve milletlerin bir paydada buluşmasıdır" dedi. Panelde, Mevlana'nın Derleme Gazelleri ve Türkçe Çevirileri konusunda konuşan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nimet Yıldırım ise, Mevlana'nın Farsça şiirlerinden bazılarını Türkçe çevirisiyle birlikte okuyarak sunum yaptı. Konferansa katılan araştırmacılar, Şems-i Tebrizi'nin Hoy'da bulunan türbesini ziyaret edip, Fatiha okudu.

Şems-i Tebrizi'nin, Konya'yı terk ettikten sonra Türkiye sınırına yakın bulunan Hoy'a dönüp burada vefat ettiğine dair bazı rivayetler var. Şemseddin veya Şems-i Tebrizi lakaplı Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi, Mevlana'nın hocası ve ilham kaynağı olarak tanınıyor.

İran'da 29 Eylül, Şems-i Tebrizi'yi Anma Günü olarak İran takviminde kendine yer bulmuştur.