-İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel -İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden... - Son Dakika

-İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden...

17 dakika önce

- İran'da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 194'e yükseldi İran'da bir ailenin korona virüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içirdiği 5 yaşındaki çocuk komaya girdi.

- İran'da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler

İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 194'e yükseldi

TAHRAN - İran'da bir ailenin korona virüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içirdiği 5 yaşındaki çocuk komaya girdi. Sahte alkol içerek hayatını kaybeden sayısı ülke genelinde 194'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeni ile insanlar kendi önlemlerini almaya sürdürüyor. İran'da korona virüsten koruduğu düşüncesiyle sahte alkol içen kişiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İran'da sahte alkol nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e yükseldi. Öte yanda İranlı bir aile 5 yaşındaki çocuklarına korona virüsten koruması için alkol içirdi. Doktorların yaptığı açıklamada korona virüsten koruması için alkol içirilen çocuğun komada olduğunu, iki gözünü kaybettiğini bildirdi.

İran'da korona virüs vakaları 20 bin 610'a, ölenlerin sayısı bin 556 kişiye ulaştı.

-İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden...

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:58 Kaynak: İHA

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