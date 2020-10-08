İran'da 5 yıldır cezaevinde bulunan aktivist Nergis Muhammedi serbest bırakıldı - Son Dakika

İran'da 5 yıldır cezaevinde bulunan aktivist Nergis Muhammedi serbest bırakıldı

08.10.2020 11:05
İran'da 5 yıldır cezaevinde bulunan aktivist Nergis Muhammedi serbest bırakıldı, System.String[]

İran'da 2015'ten bu yana cezaevinde tutulan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi serbest bırakıldı.

İran'da 2015'ten bu yana cezaevinde tutulan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi serbest bırakıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zincan eyaleti Başyargıcı Sadık Niyareki, hapis cezalarının kısaltılmasına dair bir yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Muhammedi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildiğini söyledi.

Muhammedi'ye verilen cezanın, yeni çıkarılan yasa kapsamında bir buçuk yıl düştüğünü aktaran Niyareki, "Onun hapis cezası 8,5 yıla düştü ve mahkumiyetini tamamlamasının ardından dün gece serbest bırakıldı." dedi.

İran'da aktivist ve gazeteci kimliğiyle ön plana çıkan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tanınıyor. Muhammedi, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda yapmak" gibi suçlamalarla Eylül 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Uluslararası alanda çok sayıda kuruluşun serbest kalması için imza kampanyası başlattığı Muhammedi, Temmuz 2012'de serbest bırakılmıştı.

Yaptığı bir konuşma nedeniyle 2015 yılında yeniden tutuklanan Muhammedi, tutulduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunları geçirmişti. Mayıs 2016'da aynı suçlamalarla yeniden mahkemeye çıkarılan Muhammedi'nin hapis cezası 10 yıla çıkarılmıştı.

İnsan Hakları, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 5 yıldır cezaevinde bulunan aktivist Nergis Muhammedi serbest bırakıldı - Son Dakika

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