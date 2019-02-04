İran'da 50 bin mahkum için af çıkarılıyor

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi.

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi.

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