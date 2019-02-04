Son Dakika Haberleri: İran'da 50 bin mahkum için af çıkarılıyor

İran'da 50 bin mahkum için af çıkarılıyor

5 dakika önce

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi.

İran'da 50 bin mahkum için af çıkarılıyor, System.String[]
İran Yargı Erki Başkanı Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:50 

Ekonomi
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