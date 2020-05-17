İran'da 51 kişi daha korona virüsten öldü - Son Dakika

İran'da 51 kişi daha korona virüsten öldü

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 6 bin 988'e, vaka sayısının ise 120 bin 198'e yükseldiği belirtildi.

İran'da 51 kişi daha korona virüsten öldü, System.String[]

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 6 bin 988'e, vaka sayısının ise 120 bin 198'e yükseldiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 806 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 51 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 120 bin 198'e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 988'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 94 bin 464 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 705 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da 51 kişi daha korona virüsten öldü - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi         
16:08
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 20:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 51 kişi daha korona virüsten öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]