İran'da 54 bin tutuklu evine gönderildi - Son Dakika
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İran'da 54 bin tutuklu evine gönderildi

6 saat önce

İran'da 54 binden fazla mahkum hem nevruz tatili için hem de korona virüsünden korunmaları için evlerine gönderildi.

İran'da 54 bin tutuklu evine gönderildi, System.String[]

İran'da 54 binden fazla mahkum hem nevruz tatili için hem de korona virüsünden korunmaları için evlerine gönderildi.


İran Yargı Erki Sözcüsü Golemhüseyn İsmaili yaptığı açıklamada, "54 binden fazla mahkumun evlerine gitmelerine izin verildi. Sağlık Bakanlığı'yla birlikte Mahkumların sağlıkları için çok iyi bir iş birliği yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Geçen haftaya kıyasla bu hafta hapse girenlerin sayısında yüzde 35 azalma olduğunu belirten İsmaili, "Geçen haftadan bu haftaya kadar 54 binden fazla mahkum izne gönderilmiştir. Öte yandan bugün itibariyle pişmanlık bildirip şartlı tahliye isteyen 1440 mahkumun dosyaları da gerekli makamlara gönderilmiş ve 181 kişi de elektronik kelepçe ile hapis cezalarını evde çekmek için mahkemelere başvurmuşlardır" dedi.


Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsüne ilişkin verilen son bilgilerde, ülkede şu ana kadar 2 bin 336 onaylanmış vaka olduğu ve 77 kişinin de virüsten dolayı öldüğü bildirilirken, toplam 435 kişinin ise iyileşip taburcu edildiği aktarıldı. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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