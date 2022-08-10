İran'da 62 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika
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İran'da 62 kişide kolera tespit edildi

10.08.2022 13:32
İran'da 62 kişide kolera tespit edildi

İran'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi.

İran'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

Vakaların neredeyse tamamının ülkenin batısındaki Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti.

Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığını kaydetti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kerkük, İran, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 62 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 62 kişide kolera tespit edildi - Son Dakika
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