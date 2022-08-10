İran'da 62 kişide kolera tespit edildi

Son dönemde Irak 'ın kuzeyindeki Erbil , Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran 'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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