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İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içerisinde 1000'i aşkın kişi enfekte olurken, 11 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı da 9 bin eşiğini geçti.
İran'da Covid -19 virüsü nedeniyle salı günü 54 kişinin daha hayatını kaybetmişti. Ülkede virüse yakalanıp iyileşen 3000'e yakın hasta bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30
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