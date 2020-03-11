İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi.

İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içerisinde 1000'i aşkın kişi enfekte olurken, 11 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı da 9 bin eşiğini geçti.


İran'da Covid -19 virüsü nedeniyle salı günü 54 kişinin daha hayatını kaybetmişti. Ülkede virüse yakalanıp iyileşen 3000'e yakın hasta bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]