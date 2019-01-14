İran'da 707 Tipi Kargo Uçağı Düştü. İlk Belirlemelere Göre Uçakta 10 Kişi Bulunuyordu.
7 dakika önce
IHAAW091520-ASA/14-01-2019- İran'da 707 tipi kargo uçağı düştü.
IHAAW091520-ASA/14-01-2019
- İran
'da 707 tipi kargo uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 10 kişi bulunuyordu. 14.01.2019 09: 15: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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