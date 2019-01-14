Son Dakika Haberleri: İran'da 707 Tipi Kargo Uçağı Düştü. İlk Belirlemelere Göre Uçakta 10 Kişi Bulunuyordu.

İran'da 707 Tipi Kargo Uçağı Düştü. İlk Belirlemelere Göre Uçakta 10 Kişi Bulunuyordu.

7 dakika önce

IHAAW091520-ASA/14-01-2019- İran'da 707 tipi kargo uçağı düştü.

İran'da 707 Tipi Kargo Uçağı Düştü. İlk Belirlemelere Göre Uçakta 10 Kişi Bulunuyordu., System.String[]
IHAAW091520-ASA/14-01-2019

- İran'da 707 tipi kargo uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 10 kişi bulunuyordu. 14.01.2019 09: 15: 20 TSI
NNNN - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

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