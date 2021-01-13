İran'da 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesi kapatıldı - Son Dakika

İran'da 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesi kapatıldı
13.01.2021 17:05
İran sosyal medya işlerinden sorumlu Başsavcı Yardımcısı Cevad Babai, ülkesinde 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesinin kapatıldığını söyledi.
İran sosyal medya işlerinden sorumlu Başsavcı Yardımcısı Cevad Babai, ülkesinde 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesinin kapatıldığını söyledi.
İran Yargı Erki Haber Sitesi'ne göre, Babai, "Suçlu İçerik Örneklerinin Belirlenmesi Çalışma Grubu'nun kurulması sonrası Eylül 2020'den bugüne kadar bahis oynatan ve dolandırıcılık yapan 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesi tespit edildi ve filtrelendi." dedi.
İran Sosyal Medya Yüksek Şurası Başkanı Ebul Hasan Firuzabadi, 11 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'da 400 bin kişinin sanal bahis sitelerinde kumar oynadıklarının belirlendiğini ve söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.
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